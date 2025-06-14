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В МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность»

Рябков: Израиль при потакании Запада почувствовал безнаказанность
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Global Look Press

Продавленная западными странами антииранская резолюция Совета управляющих МАГАТЭ стала очередным подтверждением поддержки для Израиля, при потакании Запада он «почувствовал безнаказанность». Об этом заявил ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«На следующий день после принятия антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ случился удар. То есть Израиль в известной мере почувствовал безнаказанность, он увидел очередное подтверждение безоговорочной поддержки со стороны ряда государств Запада — ведущих европейских участников переговоров по иранской ядерной программе», — сказал он.

До этого стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля за сутки атаковали свыше 150 различных целей, расположенных на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле заявили о ликвидации ведущих ученых-ядерщиков и экспертов в Иране.

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