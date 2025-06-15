ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о завершении серии масштабных ударов по объектам иранской ядерной программы и топливным танкерам.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, целями также стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).

Незадолго до этого сообщалось, что третья волна баллистических ракет и беспилотников выпущена из Ирана по израильской территории.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Израиле назвали верховного лидера Ирана целью своих ударов.