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В Израиле назвали верховного лидера Ирана целью своих ударов

WSJ: верховный лидер Ирана Хаменеи не исключен из списка целей Израиля
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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключен из списка целей Израиля. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильского чиновника.

Он сказал, что власти Израиля рассматривают любые потенциальные цели для уничтожения ядерной программы Исламской Республики, в том числе Хаменеи. По словам источника, удары Армии обороны страны (ЦАХАЛ) наносятся не только по ядерной инфраструктуре, но и для подрыва политической и военной устойчивости противника.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран анонсировал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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