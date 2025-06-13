В Израиле заявили, что худший вариант для Тель-Авива после атак по Ирану исключен

Kan: худший для Израиля сценарий с немедленным ответом Ирана уже исключен

Наихудший для Израиля сценарий с немедленным военным ответом Ирана уже исключен. Об этом израильскому изданию Kan заявил источник в кабинете министров.

«Наихудший сценарий с точки зрения количества жертв в израильском тылу подразумевал немедленный ответ Ирана. Это уже исключено», — говорится в сообщении.

Тем временем в Иране уже заявили о готовности дать ответ Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заставит Тель-Авив пожалеть об ударах по иранской территории, уверен заместитель главнокомандующего КСИР генерал Али Фадави.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за атаки Израиля на Иран.