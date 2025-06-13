Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за атаки Израиля на Иран

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в пятницу, 13 июня, экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Совбез ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало – в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве)», — написал дипломат.

По его словам, ожидается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит на заседании доклад о состоянии ядерных объектов в Иране.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.