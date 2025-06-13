На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за атаки Израиля на Иран

МАГАТЭ представит доклад на заседании Совбеза ООН из-за атаки Израиля на Иран
close
РИА Новости

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в пятницу, 13 июня, экстренное заседание в связи с ударами Израиля по Ирану. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Совбез ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало – в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве)», — написал дипломат.

По его словам, ожидается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представит на заседании доклад о состоянии ядерных объектов в Иране.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами