В КСИР отреагировали на удар Израиля по Ирану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов дать Израилю ответ, который заставит их сожалеть об ударах по исламской республике. Об этом заявил заместитель главнокомандующего КСИР генерал Али Фадави, передает ТАСС.

«Мы готовы дать соответствующий ответ, который заставит их сожалеть о содеянном», — говорится в сообщении.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.