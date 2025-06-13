В Минобороны отчитались о количестве сбитых воздушных целей за неделю

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1582 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

Кроме того, российские войска уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, уточнили в ведомстве.

Утром 13 июня в Минобороны рассказали, что за ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 125 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов — 70 — ликвидировали над Крымом. В Орловской области сбили 15 БПЛА, по 11 — в Курской и Саратовской, девять — над Белгородской областью, семь — в акватории Черного моря. Также по одному беспилотнику нейтрализовали над Брянской и Воронежской областями.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.