На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны отчитались о количестве сбитых воздушных целей за неделю

Минобороны РФ: силы ПВО за неделю сбили 1582 БПЛА
close
Evgeniy Maloletka/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1582 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

Кроме того, российские войска уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, уточнили в ведомстве.

Утром 13 июня в Минобороны рассказали, что за ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 125 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов — 70 — ликвидировали над Крымом. В Орловской области сбили 15 БПЛА, по 11 — в Курской и Саратовской, девять — над Белгородской областью, семь — в акватории Черного моря. Также по одному беспилотнику нейтрализовали над Брянской и Воронежской областями.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами