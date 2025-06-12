Путин рассказал, сколько целей ликвидировали силы ПВО с начала СВО

Путин: силы ПВО уничтожили более 80 тысяч целей с начала спецоперации

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений, передает РИА Новости.

«Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства», — уточнил глава государства.

Днем 12 июня Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили 260 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили: 62 из 260 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили вне зоны проведения СВО.

При этом за ночь ВС России ликвидировали 52 беспилотника самолетного типа в небе над регионами страны. Большую часть летательных аппаратов — 41 — нейтрализовали в воздушном пространстве Белгородской области. Еще шесть украинских БПЛА перехватили в Брянской области, три — в столичном регионе, два — в Республике Крым.

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак со стороны украинских войск за 2024 год.