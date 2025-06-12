ВСУ начали установку дронов-светофоров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали внедрять дроны-светофоры, которые устанавливаются вдоль автодорог и информируют о наличии или отсутствии беспилотников в небе. Об этом сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его информации, дроны-светофоры уже внедрены на юге Украины.

«Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», — отметил он.

Сегодня российские военнослужащие применили оптоволоконный дрон-камикадзе для атаки по месту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, российские военные в процессе разведки выявили группу украинской пехоты в районе села Катериновка. В тот момент бойцы ВСУ скрытно двигались к ПВД, который находился в заброшенном ангаре. В результате точного попадания FPV-дрона вход в помещение был разрушен

Ранее расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались восемь украинских солдат.