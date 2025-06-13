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За ночь над Россией сбили 125 украинских беспилотников

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 125 беспилотников ВСУ над Россией
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, столько БПЛА уничтожили с 21:45 по московскому времени 12 июня до 05:25 13 июня. Наибольшее количество дронов — 70 — сбито над Крымом. В Орловской области нейтрализованы 15 беспилотников, по 11 — в Курской и Саратовской, девять — над Белгородской областью, семь — в акватории Черного моря. Также по одному беспилотнику сбили над Брянской и Воронежской областями.

Накануне средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня.

Наибольшее количество БПЛА — 41 — уничтожено над территорией Белгородской области. Шесть беспилотников военные сбили над Брянской областью, три — над Московским регионом и два — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.

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Атаки БПЛА на Россию
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