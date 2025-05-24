В промышленной зоне Ельца упал беспилотник

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о падении беспилотника в промышленной зоне Ельца.

«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы», — поделился глава региона.

Он уточнил что Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. В Липецке и Ельце работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства подавления.

До этого глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Также в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.