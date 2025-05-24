Опасность атаки БПЛА объявлена еще в одном российском регионе

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в публикации.

Граждан призвали быть бдительными.

Также опасность БПЛА объявили в Воронежской и Белгородской областях.

Вечером 23 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Шебекино, Уразово и Новую Таволжанку.

До этого в Шебекино беспилотник ударил по частному дому, из-за чего пострадали две женщины и семилетний ребенок. Женщины получили баротравмы и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку с контузией отправили в областную детскую больницу.

Незадолго до того беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.