В Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль

В Белгородской области на участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи пациента перевезут в областную клиническую больницу.

Сам автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.

За утро Белгородскую область атаковали 18 украинских беспилотников. Сначала с 7:15 по 8:20 мск средства противовоздушной обороны сбили сразу 14 беспилотников. Также средства противовоздушной обороны работали с 8:20 до 9:00 мск, и за это время обнаружили четыре украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.