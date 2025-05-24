Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — говорится в публикации.

В ведомстве призвали жителей быть бдительными.

Вечером 23 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Шебекино, Уразово и Новую Таволжанку.

До этого в Шебекино беспилотник ударил по частному дому, из-за чего пострадали две женщины и семилетний ребенок. Женщины получили баротравмы и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку с контузией отправили в областную детскую больницу.

Незадолго до того беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в салоне которого находились две женщины, в городе Шебекино в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.