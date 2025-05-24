В Воронежской области объявлили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем разработала новый дрон для Украины.» target=«_blank»>Telegrаm-канале сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — поделился глава региона.

Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями правительства области и МЧС РФ.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что власти Украины атаками по мирным городам России пытаются сорвать переговоры, возобновившиеся при содействии США.

Володин подчеркнул, что Россия «даст адекватный и жесткий ответ».

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что связь между увеличением террористических атак Украины по РФ и визитами в Киев европейских политиков «не видеть невозможно».

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.