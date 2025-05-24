В двух областях России ввели опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
Глава Тульской области призвал граждан сохранять спокойствие.
Воздушную тревогу, по данным МЧС, также объявили на всей территории Тамбовской области.
«Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие!», — говорится в приложении ведомства.
Там призвали укрыться в здании, зайти в подъезд, паркинг или подземный переход.
«Предупредите о возможной опасности других граждан», — добавили в МЧС.
До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.
Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.