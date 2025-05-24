В двух областях России ввели опасность атаки БПЛА

В Тульской и Тамбовской областях ввели опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Глава Тульской области призвал граждан сохранять спокойствие.

Воздушную тревогу, по данным МЧС, также объявили на всей территории Тамбовской области.

«Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов! Соблюдайте спокойствие!», — говорится в приложении ведомства.

Там призвали укрыться в здании, зайти в подъезд, паркинг или подземный переход.

«Предупредите о возможной опасности других граждан», — добавили в МЧС.

До этого в Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Граждан призвали быть бдительными. Аналогичное предупреждение объявлялось в Воронежской и Белгородской областях.

Ранее в Белгородской области человек пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.