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В минобороны Белоруссии рассказали, какая песня помогает служащим настроиться на парад

МО Белоруссии: песня «Батька у нас крутой» помогает военным настроиться на парад

Песня «Батька у нас крутой» помогает белорусским военным настроиться на парад в Москве. Об этом заявила представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик в беседе с ТАСС, комментируя популярный ролик в котором солдаты исполняют эту композицию на репетиции Парада.

«Мы ее считаем народным хитом, потому что она очень быстро прижилась в войсках», — сказала Гаврусик.

Она добавила, что военные исполняли эту песню и раньше, и производили фурор.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы с сыном Николаем. У белорусского лидера три сына. Николай — младший из них, но он чаще всего сопровождает отца на публичных мероприятиях.

При этом в январе Лукашенко заявлял, что его дети не представляют себя президентами даже в кошмарах. По его словам, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его сыновья.

В апреле президент Белоруссии в интервью МТРК «Мир» рассказывал, каким отцом старается быть своим детям. Он заявил, что хороший родитель должен подавать личный пример, а также вовремя замечать, какие навыки стоит развивать детям.

Ранее в Белоруссии опубликовали поздравление Лукашенко с 80-летием Победы.

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