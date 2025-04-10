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Лукашенко рассказал, какой пример подает своим детям

Лукашенко: родители должны служить примером для своих детей
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Сергей Гунеев/Reuters

Родители должны подавать пример своим детям и делиться с ними личным опытом, заявил в интервью МТРК «Мир» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Отец для сыновей должен быть примером. Не то что: «Вот, смотрите, какой я великий, я президент». Нет. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом — за руку и с собой. Но и сам беги», — пояснил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, родители должны не только подавать пример, но и понимать, какие навыки стоит развивать детям. Он рассказал, что отдал двух сыновей в музыкальные школы, так как заметил их склонность к музыке.

Также президент Белоруссии отметил важность изучения иностранных языков. Так, один из сыновей Лукашенко даже выбрал языки в качестве направления для обучения.

В январе Лукашенко заявил, что его дети не представляют себя президентами даже в кошмарах. По его словам, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его сыновья.

Ранее Николай Лукашенко назвал себя копией отца.

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