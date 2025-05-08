Лукашенко прибыл в Москву на День Победы вместе с сыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы с сыном Николаем. Об этом сообщает РИА Новости.

У белорусского лидера три сына. Николай — младший из них, но он чаще всего сопровождает отца на публичных мероприятиях.

При этом в январе Лукашенко заявлял, что его дети не представляют себя президентами даже в кошмарах. По его словам, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его сыновья.

В апреле президент Белоруссии в интервью МТРК «Мир» рассказал, каким отцом старается быть своим детям. Он заявил, что хороший родитель должен подавать личный пример, а также вовремя замечать, какие навыки стоит развивать детям. Лукашенко отметил, что отдал двух сыновей в музыкальные школы, так как заметил их склонность к музыке.

Ранее Николай Лукашенко заявил, что является абсолютной копией своего отца.