Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии опубликовали поздравление Лукашенко с 80-летием Победы

Лукашенко призвал беречь мир и хранить правду о войне
close
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, отметив значимость этой даты для белорусского народа. Сообщение главы государства опубликовала его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что 9 Мая является священным символом памяти и гордости, и напомнил о важной миссии современных поколений — хранить историческую правду и оберегать мир, завоеванный ценой жизней миллионов.

«В сердцах благодарных потомков живет память о каждом герое, кто сражался с нацизмом, кто трудился в тылу, кто поднимал страну из руин. Их подвиг — основа национального достоинства», — говорится в послании.

Президент отметил, что мужество и патриотизм поколения Победы продолжают вдохновлять белорусов на созидание и единство.

«Мы обязаны бережно относиться к правде о тех событиях, восстанавливая по крупицам имена, судьбы и эпизоды, которые рисуют полную картину великого подвига», — заявил Лукашенко, пожелав гражданам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ранее в Британии возмутились попыткой Трампа переписать историю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами