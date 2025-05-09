В Белоруссии опубликовали поздравление Лукашенко с 80-летием Победы

Лукашенко призвал беречь мир и хранить правду о войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, отметив значимость этой даты для белорусского народа. Сообщение главы государства опубликовала его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что 9 Мая является священным символом памяти и гордости, и напомнил о важной миссии современных поколений — хранить историческую правду и оберегать мир, завоеванный ценой жизней миллионов.

«В сердцах благодарных потомков живет память о каждом герое, кто сражался с нацизмом, кто трудился в тылу, кто поднимал страну из руин. Их подвиг — основа национального достоинства», — говорится в послании.

Президент отметил, что мужество и патриотизм поколения Победы продолжают вдохновлять белорусов на созидание и единство.

«Мы обязаны бережно относиться к правде о тех событиях, восстанавливая по крупицам имена, судьбы и эпизоды, которые рисуют полную картину великого подвига», — заявил Лукашенко, пожелав гражданам крепкого здоровья, мира и благополучия.

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