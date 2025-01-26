Лукашенко рассказал, хотят ли править его дети

Лукашенко заявил, что его дети не представляют себя президентами в кошмарах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не представляют себя президентами даже в кошмарах. Слова белорусского лидера приводит ТАСС.

По словам Лукашенко, кадровый резерв будущих руководителей страны составляют «нынешние губернаторы, нынешние министры, руководители палат парламентов, высшие должностные лица», а не его два сына.

«Это не мой младший сын и не мой старший сын», — подчеркнул Лукашенко.

До этого сын Лукашенко назвал себя абсолютной копией отца.

Молодой человек признался, что он читает разные источники информации, чтобы сформировать объективное мнение по разным вопросам, и заверил, что никогда не будет молчать, если в чем-то уверен.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Для Лукашенко это его седьмая избирательная кампания. Всего Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии, среди которых первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков.

Ранее Лукашенко рассказал, когда президентом Белоруссии станет женщина.