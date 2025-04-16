Стало известно, когда огласят приговор генералу Шамарину

Московский гарнизонный военный суд 17 апреля объявит решение по делу бывшего начальника главного управления связи и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

«Приговор будет оглашен завтра в 12 часов дня», — отметил собеседник агентства.

В среду гособвинитель потребовал назначить 12 лет колонии строгого режима Вадиму Шамарину.

28 февраля Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщалось, Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Ранее суд арестовал автомобиль Шамарина.