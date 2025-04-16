Прокурор просит 12 лет колонии для обвиняемого во взятке генерала Шамарина

Гособвинитель запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина по делу о взятке

Гособвинитель потребовал назначить 12 лет колонии строгого режима генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, экс-начальнику главного управления связи ВС РФ. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС.

Шамарин обвиняется в получении взятки. Судебные заседания по его делу проводятся в закрытом формате — без присутствия прессы и публики. Детали обвинения и сумма взятки не раскрываются из-за режима секретности процесса.

«Прокурор просит 12 лет колонии строгого режима для нашего подзащитного», — заявил Шелупахин.

28 февраля Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщалось, Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Ранее Минобороны подало иски к телефонному заводу на 63 млн рублей.