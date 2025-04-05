Суд арестовал автомобиль генерала Шамарина

В рамках уголовного дела начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России — замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина наложен арест на его автомобиль Mercedes-Benz. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, это единственное имущество Шамарина, а квартира, в которой он проживал, была и является ведомственной.

28 февраля Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2019 по 2023 год Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

На имущество Шамарина — недвижимость, автомобиль, денежные средства — наложен арест на сумму, эквивалентную размеру взятки. Генерал находится под стражей. Как сообщалось, Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Ранее генерал Оглоблин признался в получении многомиллионной взятки.