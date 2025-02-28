Дело генерала Шамарина, обвиняемого в получении взяток, передано в суд

Московский гарнизонный военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, бывшего начальника Главного управления связи и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав, по его утверждению, достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 миллионов рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2023 годы Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

На имущество Шамарина — недвижимость, автомобиль, денежные средства — наложен арест на сумму, эквивалентную размеру взятки. Генерал находится под стражей. Как сообщалось, Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

Ранее суд арестовал начальника службы закупки зерна компании «‎Макфа» по делу о взятке.