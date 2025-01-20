Названа сумма госконтрактов в деле бывшего замглавы Генштаба Шамарина

В ходе следствия было установлено, что сумма госконтрактов в деле бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина достигла более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

До этого адвокат Михаил Перцев сообщил, что расследование по делу о получении крупной взятки в отношении Шамарина завершено. По его словам, на данный момент защита занимается рассмотрением материалов дела.

Генерал ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал вину в получении взятки в 36 млн рублей. Защита настаивала на смягчении меры пресечения и просила избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.

17 октября суд продлил срок содержания под стражей Шамарину до 22 января 2025 года.

По версии следствия, генерал получал деньги от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы.