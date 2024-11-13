Обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин признал вину

Возглавлявший управление связи Вооруженных сил России генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о получении взятки. Об этом сообщил адвокат Шамарина Михаил Перцев, его цитирует РИА Новости.

«Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину», — рассказал юрист.

Отмечается, что сегодня суд рассматривает апелляцию защиты, которая просит смягчить военному меру пресечения.

Шамарину вменяют получение взяток на 36 млн рублей. По версии следствия, генерал получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

18 октября ТАСС сообщило об аресте банковских счетов генерала, на которых находились порядка 2 млн рублей. По словам источника агентства, также был арестован автомобиль Mercedes-Benz GLE, принадлежащий супруге офицера. Приблизительная стоимость машины составляет около 20 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор фигуранту дела офицера Минобороны Вертелецкого.