Россия изучает ущерб после удара по Кропоткинской НПС

Технические специалисты изучают последствия удара Украины по нефтеперекачивающей станцией «Кропоткинская». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Российская сторона продолжает оценку ущерба и долгосрочных последствий этого удара. Не секрет, что нефтепровод соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти», — заявила Захарова.

Также официальный представитель российского МИД назвала эту атаку низкопробной попыткой разрушить международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.

17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, к которой относится НПС «Кропоткинская», атаковали семь украинских беспилотников. Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах.

20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска без помощи союзников не смогли бы атаковать НПС. По его словам, удары подобного рода невозможны без космической разведки, а такие данные Украина получает только от своих союзников.

Ранее Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями.