Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА, однако разлива нефти допущено не было. Об этом сообщает издание »Spuntik Ближнее зарубежье».

«КТК известил всех международных акционеров компании, в том числе из США и Европы, об этой атаке», — сообщает издание.

Кроме нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае под удар украинских беспилотников попали и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры. После попытки атаки украинских БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.