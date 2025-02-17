Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию

Каспийская нефтеперекачивающая станция подверглась атаке БПЛА
close
Егор Еремов/РИА Новости

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА, однако разлива нефти допущено не было. Об этом сообщает издание »Spuntik Ближнее зарубежье».

«КТК известил всех международных акционеров компании, в том числе из США и Европы, об этой атаке», — сообщает издание.

Кроме нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае под удар украинских беспилотников попали и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры. После попытки атаки украинских БПЛА на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна. Пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами