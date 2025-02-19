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Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями

Путин усмотрел связь между атакой ВСУ на КТК и новыми санкциями ЕС
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Атака ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и введение Евросоюзом новых санкций похожи на скоординированные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что не верит в то, что украинские войска могли сами организовать атаку на КТК. По словам президента, ВСУ не обладает необходимыми для этого космическими группировками.

Нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская», расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА 17 февраля. Станция получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки.

В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка (ГТУ). По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее в МИД Казахстана высказались об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК.

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