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Путин заявил, что ВСУ не могли самостоятельно атаковать НПС в Краснодарском крае

Путин: ВСУ не смогли бы организовать атаку на НПС без космической разведки
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украинские войска без помощи союзников не смогли бы атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, атаки подобного рода невозможны без космической разведки, а такие данные Украина получает только от своих союзников.

«Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок», — сказал президент.

17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума атаковали семь украинских беспилотников. Объект был выведен из эксплуатации, перекачка нефти ведется на сниженных режимах.

После атаки Путин предложил иностранным инвесторам КТК привезти оборудование для ремонта станции. По его мнению, международные партнеры заинтересованы в восстановлении трубопровода, несмотря на санкции.

Ранее Новак связал атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами между Россией и США.

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