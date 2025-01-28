МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов и танк в Курской области

Российские войска за сутки отразили пять контратак в Курской области, в результате чего ВСУ потеряли более 280 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих, 323 танка, 240 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1648 боевых бронированных машин, 1684 автомобиля и другую технику.

До этого сообщалось, что российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье Сумской области — в десяти километрах от поселка Теткино Курской области.

Накануне Вооруженные силы РФ отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.