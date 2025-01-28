Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в курском приграничье

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов и танк в Курской области
close
Reuters

Российские войска за сутки отразили пять контратак в Курской области, в результате чего ВСУ потеряли более 280 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 тысяч военнослужащих, 323 танка, 240 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1648 боевых бронированных машин, 1684 автомобиля и другую технику.

До этого сообщалось, что российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье Сумской области — в десяти километрах от поселка Теткино Курской области.

Накануне Вооруженные силы РФ отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами