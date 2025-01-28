Российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье Сумской области — в десяти километрах от поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, противники передвигались на боевых машинах. Однако операторы БПЛА вскрыли группу и уничтожили.

Накануне Вооруженные силы РФ отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области.

До этого сбежавший в РФ из Великобритании украинский военнослужащий заявил, что солдаты ВСУ, которых обучали британские инструкторы на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую область. По его словам, подготовка проходила на базе у города Даунхолм в Великобритании.

В ночь на 26 января стало известно, что российские военные поразили 12 бригад украинской армии в Курской области.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.