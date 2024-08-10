Режим КТО ввели в трех регионах России. Что это значит и как долго он продлится? НАК: режим КТО введен в Белгородской, Брянской и Курской областях

В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Решение принято из-за угрозы терроризма, вызванной последними атаками ВСУ на Курскую область. В этих областях введены временные меры: эвакуация граждан, усиление охраны, ограничение транспорта, продажа оружия и спиртного.

В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил в ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет (НАК).

КТО введен по решению директора ФСБ Александра Бортникова. В этих областях введены временные ограничения: эвакуация граждан, усиление охраны, ограничения на транспорт, отключение связи, запрет продажи оружия и спиртного.

В чем причина?

Изначально режим КТО ввели в Брянской области. Спустя короткое время, НАК выпустил сообщение о введении режима контртеррористической операции в Белгородской области. Затем стало известно, что режим КТО также объявили в Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Решение о введении режима контртеррористической операции НАК объяснил необходимостью обеспечить безопасность и предотвратить террористические угрозы.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — сказано в сообщении комитета.

Вторжение ВСУ

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев осуществил беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в упомянутых регионах. Утром 6 августа Курская область столкнулась с масштабной атакой со стороны ВСУ, и боевые действия в регионе продолжаются уже пятый день. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно поврежден.

Для стабилизации ситуации и отражения атак противника в область направляются дополнительные резервы. МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — сообщалось в заявлении ведомства.

9 августа президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Российские власти расценили атаку ВСУ на Курскую область как акт терроризма.

Последний раз режим КТО вводился в ночь на 24 июня 2023 года в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях в связи с мятежом «ЧВК Вагнер». Этот режим был применен для обеспечения безопасности во время кризиса. Недавно, в июне 2024 года, режим КТО снова был введен в Дагестане в ходе операции по ликвидации боевиков.

Что нужно знать

Контртеррористическая операция проводится для предотвращения террористических актов и преступлений, связанных с терроризмом. В рамках режима КТО вводятся различные ограничения для обеспечения безопасности. Во-первых, усиливается контроль на территории, где проводится операция. Проверяются документы, могут проводиться обыски. Эти меры направлены на выявление и задержание подозреваемых, предотвращение перемещения террористов и их сторонников.

Кроме того, могут вводиться ограничения на передвижение граждан, включая частичное или полное закрытие дорог и ограничение общественного транспорта. В некоторых случаях также вводится режим комендантского часа, запрещающий передвижение в определенное время суток без особого разрешения.

Могут быть введены и другие меры, такие как ограничение доступа к информации о ходе операции. Это делается для предотвращения утечки данных, которые могут помешать эффективному проведению операции. В местах проведения КТО также может быть усилена охрана общественного порядка и введены временные запреты на продажу оружия и спиртных напитков.

Важной частью режима КТО является работа с населением. Жителям разъясняются правила поведения в условиях операции, а также сообщается о возможных эвакуациях и временных ограничениях. Такие меры помогают минимизировать неудобства для граждан и обеспечить их безопасность в условиях повышенного риска. Режим КТО действует до тех пор, пока ситуация не будет полностью нормализована, и угроза будет устранена.