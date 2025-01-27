Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отразили контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: в Курской области за сутки отразили две контратаки ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в течение суток отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

Где именно произошли сражения, в заявлении не уточняется.

При этом в ведомстве добавили, что за аналогичный промежуток времени подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Они же нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад ВСУ, места скопления которых находились в районе 14 населенных пунктов в приграничном регионе.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в течение суток украинские формирования потеряли свыше 190 солдат в Курской области. Общие потери ВСУ за все время боевых действий на данном направлении уже превысили 55 тыс. человек и сотни единиц техники, включая 321 танк и 1 636 боевых бронированных машин.

26 января российские бойцы сорвали попытку ВСУ перебросить десант в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области. Украинские солдаты намеревались пересечь границу на бронемашине, но были уничтожены расчетами беспилотников и артиллерией ВС РФ.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами