Минобороны РФ: в Курской области за сутки отразили две контратаки ВСУ

Вооруженные силы РФ в течение суток отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

Где именно произошли сражения, в заявлении не уточняется.

При этом в ведомстве добавили, что за аналогичный промежуток времени подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Они же нанесли поражение личному составу и технике 12 бригад ВСУ, места скопления которых находились в районе 14 населенных пунктов в приграничном регионе.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в течение суток украинские формирования потеряли свыше 190 солдат в Курской области. Общие потери ВСУ за все время боевых действий на данном направлении уже превысили 55 тыс. человек и сотни единиц техники, включая 321 танк и 1 636 боевых бронированных машин.

26 января российские бойцы сорвали попытку ВСУ перебросить десант в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области. Украинские солдаты намеревались пересечь границу на бронемашине, но были уничтожены расчетами беспилотников и артиллерией ВС РФ.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.