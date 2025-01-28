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Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино

Минобороны показало кадры из освобожденного села Николаево-Дарьино под Курском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России предоставило подробности освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, российские десантники при поддержке артиллерии и беспилотников форсировали реку Снагость и взяли село под контроль. Предварительно была проведена разведка, позволившая выявить укрепления и огневые точки ВСУ.

Точные удары по пунктам управления и огневым средствам деморализовали противника. Малые группы десантников приступили к штурму, а операторы БПЛА обеспечивали воздушное сопровождение и своевременно информировали о расположении сил ВСУ и минировании.

Используя стрелковое вооружение, штурмовые группы ВДВ овладели населенным пунктом. Украинские военные, понеся потери и бросив раненых, отступили или сдались в плен.

Один из участников штурма, командир взвода с позывным «Лекс», отметил, что при захвате у противника была обнаружена рация с необычной речью.

«Но речь была непонятная. И даже это не украинский язык, а больше похож на арабский», — поделился своими впечатлениями «Лекс».

Сегодня российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение солдатами ВС РФ села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма подконтрольного Вооруженным силам Украины города Суджи.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.

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