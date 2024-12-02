В Брянской области Росгвардия уничтожила украинский беспилотник

В ночь на 2 декабря над территорией Брянской области силы СОБР «Партизан» Росгвардии уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки не зафиксировали. На месте работают оперативные службы.

Утром в Минобороны сообщали, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, в том числе Брянской областью. Помимо нее, вражеские дроны сбили над Белгородской, Курской областями и Крымом.

Накануне утром министерство обороны России сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.