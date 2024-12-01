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В Брянской области беспилотник врезался в дом

Baza: беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, дрон попал по многоквартирному дому в Стародубском районе. Официальной информации на данный момент нет.

В ночь на 1 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении семи украинских беспилотников самолетного типа над регионом. Позднее стало известно об еще трех сбитых дронах в области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщал об уничтожении украинского беспилотника в Малоярославецком районе региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области нашли дроны с элементами взрывного устройства.

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