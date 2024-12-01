Силы ПВО сбили за ночь почти 30 украинских беспилотников

Над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

Ночью губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о пожаре после падения беспилотника на окраине одного из населенных пунктов.

Накануне утром силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

29 ноября сообщалось, что при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани 28 домов получили повреждения.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.