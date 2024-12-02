В Минобороны сообщили о ночных атаках дронов ВСУ на четыре российских региона

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской областями, а также Крымом.

Этой же ночью система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке.

Накануне утром министерство обороны России сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

За прошлые сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, отчитались в Минобороны.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.