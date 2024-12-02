Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о ночных атаках дронов ВСУ на четыре российских региона

Над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом за ночь сбили 15 дронов

close
Ashley Chan/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской областями, а также Крымом.

Этой же ночью система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке.

Накануне утром министерство обороны России сообщило, что над российскими регионами за ночь уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, в том числе 20 дронов сбиты над Брянской областью, семь — над Калужской. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской и Курской областями, уточнили в министерстве.

За прошлые сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, отчитались в Минобороны.

Ранее в Брянской области беспилотник врезался в дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами