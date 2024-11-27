Губернатор рассказал об атаке беспилотника на Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил, что в Починковском районе Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью на территории Починковского района Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ пресекли атаку одного БПЛА ВСУ», — сообщил он.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.

Также сообщалось, что российские военные этой ночью сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также 27 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе.

Ранее в Башкирии самолет Ан-2 перепутали с дроном ВСУ.