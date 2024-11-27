Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал об атаке беспилотника на Смоленскую область

Губернатор Анохин: в Смоленской области пострадавших из-за атаки БПЛА нет

close
Михаил Метцель/РИА Новости

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил, что в Починковском районе Смоленской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью на территории Починковского района Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ пресекли атаку одного БПЛА ВСУ», — сообщил он.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет.

Также сообщалось, что российские военные этой ночью сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также 27 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе.

Ранее в Башкирии самолет Ан-2 перепутали с дроном ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами