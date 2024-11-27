В Ростовской области уничтожили десять БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.