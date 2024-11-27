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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с дроном ВСУ

РБК: в Башкирии перепутали самолет Ан-2 с украинским беспилотником

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Беспилотный летательный аппарат не атаковал город Салават в Башкирии, над населенным пунктом пролетал самолет Ан-2. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в экстренных службах.

Аэропорт Уфы функционирует в штатном режиме, отмечает издание.

Накануне Telegram-канал Mash Batash сообщал, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в городе Салавате в Башкирии. Официального подтверждения этой информации не было.

Салават известен как один из крупнейших промышленных центров Башкирии.

15 ноября сообщалось, что предприятия в Уфе начали готовить к возможной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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