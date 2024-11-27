Несколько беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области

Российские военные этой ночью сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — говорится в сообщении губернатора.

По предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, добавил он.

27 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе.

Никто не пострадал, разрушения отсутствуют, добавил он.

Накануне Telegram-канал SHOT заявлял, что ВСУ впервые применили американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Ранее в Башкирии перепутали самолет Ан-2 с дроном ВСУ.