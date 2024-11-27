Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ, пострадавших нет

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные этой ночью сбили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА», — говорится в сообщении губернатора.

По предварительным данным Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, добавил он.

27 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе.

Никто не пострадал, разрушения отсутствуют, добавил он.

Накануне Telegram-канал SHOT заявлял, что ВСУ впервые применили американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Ранее в Башкирии перепутали самолет Ан-2 с дроном ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами