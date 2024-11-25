В Курской области предупредили об угрозе ракетного удара

На территории Курской области объявлена ракетная опасность, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 1:44 по московскому времени.

Смирнов призвал жителей области не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

В 0:27 Смирнов предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин рассказал об ответе на удар западными ракетами по территории РФ.