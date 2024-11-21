ПВО не спасет: Путин рассказал об ответе на удар западными ракетами по территории РФ Путин сделал заявление в связи с ударами баллистических ракет по России и Украине

Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС РФ, россиянам, друзьям страны во всем мире и к тем, «кто питает иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России», где рассказал о применении новейшей ракетной системы «Орешник».

Путин обозначил, что Украина применила «дальнобойное оружие западного производства» для удара по территории России, «продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине». По его словам, США и их союзники по НАТО разрешили украинской стороне применять свои системы для ударов вглубь РФ. Путин отметил, что эксперты ранее говорили о невозможности использования подобного оружия без участия стран-производителей.

Президент сообщил, что 19 и 21 ноября ВСУ использовали шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, системы Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) для нанесения удара по военным объектам на территории РФ — в Брянской и Курской областях.

«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, приобрел элементы глобального характера», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что российские системы ПВО отразили атаки. Он подчеркнул, что противник не достиг своих целей: жертв и серьезных разрушений нет.

«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав управления не пострадал», — сказал Путин.

По его словам, российские военнослужащие продолжают вытеснять противника из Курской области. Путин подчеркнул, что даже с подобным оружием Украина не сможет повлиять на ход боевых действий в зоне СВО: российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Путин добавил, что все задачи в зоне СВО будут решены.

Система «Орешник»

«В ответ на применение британского и американского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года, российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — сказал президент РФ.

По его словам, ракетчики назвали систему «Орешник». Путин отметил, что испытания ракеты прошли успешно, цель была поражена.

«На территории Украины в городе Днепропетровске (каринское название — Днепр — «Газета.Ru») поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», — заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что разработка подобных ракет — ответная мера на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. По словам Путина, в 2019 году США под надуманным предлогом разорвали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чем совершили ошибку.

«Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск, отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия добровольно взяла на себя обязательство не развертывать подобные ракеты, но только пока американское оружие не появится где-то мире. Путин подчеркнул, что испытания «Орешника» прошли в ответ «на агрессивные действия стран НАТО в отношении России».

«Вопрос о дальнейшей развертываемости ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов», — сказал Путин.

ВС РФ будут выбирать объекты для поражения, исходя из угроз безопасности России. Путин подчеркнул, что РФ вправе применять свое оружие против тех стран, которые дают в пользование свои боеприпасы для поражения российских объектов. Он пообещал отвечать «решительно и зеркально» в случае эскалации конфликта и посоветовал главам государств задуматься.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», — отметил Путин.

По словам главы государства, противодействия подобным ракетам нет. Они атакуют цели со скоростью 2,5-3 км в секунду. Современные ПВО такое оружие не перехватят.

«Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — заключил Путин.

Кадры атаки

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X опубликовал видеозапись удара новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу», сопроводив подписью на английском языке:

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой».

На кадрах видно несколько ярких вспышек в небе, а затем их резкий удар о землю. После этого уже объекты подсвечиваются ярко, скорее всего, там произошло возгорание.

Обязательств нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия:

«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств».

При этом Песков сказал ТАСС, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал SHOT, что мирных жителей заранее оповестят об ударе, но только за то время, которое им нужно, чтобы покинуть местность. По его словам, систему назвали «Орешник», чтобы «никто не догадался».

ТАСС обратился к пресс-секретарю избирательного штаба избранного президента Дональда Трампа Кэролайн Ливитт с просьбой прокомментировать обращение Путина. Она сказала, что американцы верят в способность избранного президента «восстановить мир во всем мире посредством силы».

«Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», — заключила Ливитт.

Призыв к Западу и Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал РИА Новости, что обращение Путина — это призыв к Западу и Украине, чтобы быть осторожнее с эскалацией конфликта. Он добавил, что сейчас удар «был предупреждающим и без ядерной боевой части, но она у таких ракет имеется». По его словам, подобные пуски могут быть как по объектам на Украине, там и за ее пределами:

«Известно, что находятся они [базы НАТО] в Польше и Румынии — это совсем у украинских границ, но «Орешник» вряд ли смогут сбить и в пунктах управления альянса, скажем, в Германии, Франции, Великобритании. Или кто там еще выдает ВСУ координаты целей на российской территории».

Журавлев считает, что США может «гаркнуть» на европейских союзников, чтобы они «раз и навсегда забыли об украинской теме».

«Разрешиться ситуация может только одним способом. Капитуляцией Украины и признанием Российской Федерации как геополитического партнера. Ялта-2. Других вариантов нет», — заключил Журавлев.