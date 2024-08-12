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Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия

Путин предупредил, что Украина получит достойный ответ на действия ВСУ

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания по ситуации в Курской области пообещал достойный ответ Украине за ее действия. Его слова приводит ТАСС.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что «главари киевского режима» совершают преступления против российского народа, более того, они встали на путь истребления самих украинцев.

Президент РФ подчеркнул, что в настоящее время потери среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) «драматически увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.

Также Путин заявил, что количество желающих добровольцев заключить контракт с Минобороны увеличилось. Российский лидер отметил, что темпы продвижения Вооруженных сил России по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

На шестой день с начала атаки украинских войск в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области порядка 1350 военных и свыше 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований украинской армии продолжается.

Ранее в Госдуме рассказали, что срочники отразили атаку ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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