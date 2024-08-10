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В Курской области введен режим КТО

Врио губернатора Смирнов: в Курской области введен режим КТО

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Из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он предусматривает проверку документов, отключение связи, возможность реквизиции транспорта, усиление охраны разных важных объектов.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в области напряженная. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого режим контртеррористической операции объявили в Брянской области.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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