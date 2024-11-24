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Военкоры сообщили об поднятии российского флага в курском селе

«РВ»: ВДВ России подняли флаг в селе Дарьино

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РИА Новости

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России подняли флаг РФ в селе Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Военкоры опубликовали видео, на котором показан российский военнослужащий, поднимающий флаги ВДВ и России на вышке. На кадрах видны разрушенные постройки, которые окружают место съемки.

По данным канала, населенный пункт освободили бойцы штурмовой роты, 2-го батальона 51-го полка 106-й дивизии ВДВ.

Минобороны России пока официально не подтверждало информацию об освобождении села.

8 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска освободили еще три населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Речь идет о деревнях Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина.

20 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление недавно освобожденных населенных пунктов будет проведено быстро. По его словам, на данный момент проводятся осмотры территорий.

Ранее доброволец рассказал об использовании ВСУ жителей Курской области в качестве живого щита.

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