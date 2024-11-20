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Хуснуллин заявил, что освобожденные ВС РФ территории будут быстро восстановлены

Хуснуллин: недавно освобожденные населенные пункты будут быстро восстановлены

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Восстановление недавно освобожденных населенных пунктов будет проведено быстро, для этого есть средства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Когда появляется территория освобожденная, мы комплексно на нее заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому, думаю, как мы и все предыдущие территории, так же и новые территории быстрыми темпами приведем в состояние жизнедеятельности», — заявил он.

По словам Хуснуллина, на данный момент проводятся осмотры освобожденных населенных пунктов. Он добавил, что на всех новых территориях будут созданы временные администрации. Помимо этого, в ближайшее время будут определены выплаты, а также ответственные за выполнение работ.

До этого вице-премьер РФ заявил, что в Курской области власти усилили работу по обеспечению сертификатами на жилье людей из приграничных территорий. По его словам, администрация региона будет активнее информировать население и проводить работы системнее.

Ранее стало известно, что правительство РФ взяло под контроль соцподдержку жителей Суджанского района.

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